Semaforo di Colzate il piano di Anas in mano ai Comuni E spunta un’ipotesi di spegnimento

Anas ha inviato il protocollo legato alla revisione della viabilità all’incrocio del Semaforo di Colzate, sulla Statale 671 della Val Seriana.Ad inizio aprile consigliere regionale Michele Schiavi era stato chiaro: la proposta progettuale sarebbe stata sul tavolo entro Pasqua. E così è stato. Il piano è stato ora trasmesso ai Comuni interessati e alla Comunità Montana Valle Seriana, ente che farà da raccoglitore delle istanze.Si è entrati infatti nella fase di valutazione, con possibilità per gli amministratori di consegnare ad Anas eventuali integrazioni. “La relazione trasmessa è di 105 pagine, la stiamo analizzando in modo approfondito”, dichiara Giampiero Calegari, presidente della Comunità Montana Alta Val Seriana. Bergamonews.it - Semaforo di Colzate, il piano di Anas in mano ai Comuni. E spunta un’ipotesi di spegnimento Leggi su Bergamonews.it Val Seriana. L’impegno era stato preso e la promessa è stata mantenuta. Venerdì 18 aprile alle 11,30 del mattinoha inviato il protocollo legato alla revisione della viabilità all’incrocio deldi, sulla Statale 671 della Val Seriana.Ad inizio aprile consigliere regionale Michele Schiavi era stato chiaro: la proposta progettuale sarebbe stata sul tavolo entro Pasqua. E così è stato. Ilè stato ora trasmesso aiinteressati e allatà Montana Valle Seriana, ente che farà da raccoglitore delle istanze.Si è entrati infatti nella fase di valutazione, con possibilità per gli amministratori di consegnare adeventuali integrazioni. “La relazione trasmessa è di 105 pagine, la stiamo analizzando in modo approfondito”, dichiara Giampiero Calegari, presidente dellatà Montana Alta Val Seriana.

