Selassiè denuncia Bortuzzo dopo l' intervista a Verissimo | parla l' avvocato

Selassiè ai danni di Manuel Bortuzzo continua a portare con sé strascichi mediatici che al momento non sembrano placarsi. L'intervista che il nuotatore ha rilasciato a Silvia Toffanin nell'ultima puntata di Verissimo, infatti, ha suscitato non solo. 🔗 Today.it - Selassiè denuncia Bortuzzo dopo l'intervista a Verissimo: parla l'avvocato La vicenda della condanna per stalking di Lulùai danni di Manuelcontinua a portare con sé strascichi mediatici che al momento non sembrano placarsi. L'che il nuotatore ha rilasciato a Silvia Toffanin nell'ultima puntata di, infatti, ha suscitato non solo. 🔗 Today.it

Approfondimenti da altre fonti

Manuel Bortuzzo parla della denuncia a Lulù Selassiè: "So che non mi avrebbe fatto del male ma dovevo tutelarmi" - Manuel Bortuzzo, per la prima volta, ha spiegato i motivi che l'hanno spinto a denunciare Lulù Selassié con cui era nata una storia d'amore nel corso della sesta edizione del Grande Fratello Vip nel 2023. 🔗comingsoon.it

Lulù Selassié scioccata da Toffanin: la dura replica dopo l’intervista di Bortuzzo a “Verissimo” - News TV. Lulù Selassié scioccata da Toffanin: la dura replica dopo l’intervista di Bortuzzo a “Verissimo”. Nelle intricate trame del mondo dello spettacolo, a volte le storie personali si trasformano in narrazioni pubbliche che scatenano accesi dibattiti. Questo è esattamente ciò che è accaduto di recente, quando una celebre personalità di internet, l’influencer e creator digitale Lulù Selassié, ha visto la sua vita privata esposta agli occhi del pubblico. 🔗tvzap.it

“Dovete capirlo”. Manuel Bortuzzo, la reazione dopo la condanna a Lulù Selassié - Dopo un processo con rito abbreviato, il gup del Tribunale di Roma ha condannato Lucrezia Hailé Selassié, nota al pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip e autoproclamatasi “principessa”, a un anno e otto mesi di reclusione – pena sospesa – per il reato di stalking ai danni del nuotatore Manuel Bortuzzo. La vicenda, che ha avuto ampia eco mediatica, è giunta a una svolta giudiziaria, ma le sue conseguenze emotive sono tutt’altro che risolte. 🔗caffeinamagazine.it