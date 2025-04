Sei spazzatura | Nina Moric attacca Corona dopo la nascita di Thiago

Nina Moric e Fabrizio Corona sembra essersi nuovamente surriscaldato. La modella croata ha pubblicato una storia su Instagram che ha tutte le caratteristiche di una vera e propria stoccata contro il suo ex, oggi padre per la seconda volta. Parole che non lasciano spazio a interpretazioni e che riportano alla ribalta una ferita mai rimarginata: quella legata alla crescita del figlio Carlos Maria, oggi 22enne.Leggi anche:Leggi anche:Nina Moric attacca Corona “Se abbandoni tuo figlio ma scegli di crescere l’altro, sei spazzatura.” È questa la frase che Nina Moric ha scelto di pubblicare tra le sue storie su Instagram. Nessun nome, nessun riferimento diretto, ma il destinatario sembra più che evidente: Fabrizio Corona, con cui ha avuto il figlio Carlos Maria e da cui si è separata anni fa dopo una relazione intensa e tormentata. 🔗 Tvzap.it - “Sei spazzatura”: Nina Moric attacca Corona dopo la nascita di Thiago Personaggi TV. Il clima trae Fabriziosembra essersi nuovamente surriscaldato. La modella croata ha pubblicato una storia su Instagram che ha tutte le caratteristiche di una vera e propria stoccata contro il suo ex, oggi padre per la seconda volta. Parole che non lasciano spazio a interpretazioni e che riportano alla ribalta una ferita mai rimarginata: quella legata alla crescita del figlio Carlos Maria, oggi 22enne.Leggi anche:Leggi anche:“Se abbandoni tuo figlio ma scegli di crescere l’altro, sei.” È questa la frase cheha scelto di pubblicare tra le sue storie su Instagram. Nessun nome, nessun riferimento diretto, ma il destinatario sembra più che evidente: Fabrizio, con cui ha avuto il figlio Carlos Maria e da cui si è separata anni fauna relazione intensa e tormentata. 🔗 Tvzap.it

