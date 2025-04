Segni di tortura e organi mancanti | così i russi restituiscono il cadavere della giornalista ucraina Viktoriia Roshchyna

della giornalista ucraina Viktoriia Roshchyna, 27 anni, è tornato dai suoi cari mutilato, con numerosi Segni di tortura e senza alcuni organi: cervello, occhi e laringe. E' quanto emerge da un'indagine realizzata dalle autorità ucraine raccontata da Ukrainska Pravda, la testata per la quale la reporter lavorava come freelance. Alla giovane, il giornale ucraino ha dedicato il 'Progetto Viktoriia: Storia di prigionia e torture subite dalla giornalista Roshchyna e da migliaia di ucraini imprigionati dalla russia', iniziativa internazionale lanciata da Forbidden Stories con il coinvolgimento di organi di stampa di tutto il mondo – tra cui Guardian, Washington Post, Le Monde, Die Zeit, Der Spiegel, France 24 – per indagare sulle circostanze della prigionia di Roshchyna e sugli ucraini tenuti prigionieri dalla russia.

Viktoriia Roshchyna, la denuncia dell’Ucraina: «Il suo corpo senza organi e con segni di tortura» - Secondo quanto riportato da un’indagine condotta dalle autorità ucraine, il corpo della giornalista 27enne Viktoriia Roshchyna, morta mentre era detenuta in Russia, mostrava evidenti segni di torture e risultava privo di alcuni organi interni. La notizia è stata diffusa da Ukrainska Pravda, testata per cui la reporter lavorava in qualità di freelance. Roshchyna è stata catturata nel luglio 2023 mentre indagava su crimini di guerra nei pressi di Zaporizhzhia. 🔗lettera43.it

Viktoriia Roshchyna, il corpo della giornalista ucraina restituito dai russi con segni di tortura e senza organi - Un'inchiesta collettiva ha ricostruito la morte della reporter presa dall'Fsb mentre si trovava nei territori occupati 🔗xml2.corriere.it

