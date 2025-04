Sedi a Roma e Bari nuova acquisizione | il fatturato Dac vola verso il miliardo

fatturato Dac vola verso il miliardo di euro, il record di sempre: è questo l'obiettivo dichiarato per la chiusura di esercizio attesa al 30 giugno 2025. Lo scorso anno l'azienda di Flero, sul mercato dal 1972, ha chiuso il bilancio con vendite per oltre 900 milioni di euro. In questi giorni è. 🔗 Bresciatoday.it - Sedi a Roma e Bari, nuova acquisizione: il fatturato Dac vola verso il miliardo IlDacildi euro, il record di sempre: è questo l'obiettivo dichiarato per la chiusura di esercizio attesa al 30 giugno 2025. Lo scorso anno l'azienda di Flero, sul mercato dal 1972, ha chiuso il bilancio con vendite per oltre 900 milioni di euro. In questi giorni è. 🔗 Bresciatoday.it

FS, cantieri parlanti: nuova linea AV/AC Napoli – Bari - Completati gli scavi della galleria Telese e della galleria Reventa, sul lotto Telese – Vitulano della nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli – Bari. Con l’abbattimento dell’ultimo diaframma sono stati completati gli scavi della galleria Telese, sul lotto Frasso Telesino – Telese, e della galleria Reventa, sul lotto Telese – Vitulano della nuova linea Alta […] 🔗2anews.it

Infratel, nuova sede a Roma: nel giorno dell’inaugurazione con Urso il via all’intesa con Sogesid - Giovedì 20 febbraio, alle ore 10, a Roma, in via Silvio D’Amico 40, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della nuova sede di Infratel Italia e la sottoscrizione di un protocollo di intesa con Sogesid. L’accordo prevede un’azione congiunta per digitalizzare il monitoraggio e il controllo ambientale. Prevista la presenza di Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Claudio Durigon, sottosegretario di Stato del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; Alfredo Maria Becchetti, presidente Infratel Italia; Pietro Piccinetti, amministratore delegato di Infratel Italia; ... 🔗ildenaro.it

Roma-Lido, bando Astral per la nuova stazione Torrino-Mezzocammino - Roma, 12 marzo 2025 – È stata pubblicata la gara per la realizzazione della nuova stazione Torrino-Mezzocammino della linea Roma-Lido, che sarà realizzata con fondi giubilari per un investimento complessivo di 5,69 milioni di euro. Le offerte dovranno pervenire ad Astral entro il prossimo 26 marzo 2025. Alla nuova stazione, che servirà il quadrante Torrino-Mezzocammino, si accederà da via di Trafusa, davanti al parcheggio per le auto già esistente. 🔗ilfaroonline.it

