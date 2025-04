Secondo set a senso unico | Piacenza rincorre sul 2-0

Piacenza dopo aver perso la semifinale scudetto con Trento, è protagonista della Finale 3°-4° posto che mette in palio un pass per la Champions League della prossima stagione. Avversaria Perugia, delusa dopo esser stata ribaltata nella sua semifinale da 2-0 a 2-3 da. 🔗 Ilpiacenza.it - Secondo set a senso unico: Piacenza rincorre sul 2-0 La Gas Sales Bluenergydopo aver perso la semifinale scudetto con Trento, è protagonista della Finale 3°-4° posto che mette in palio un pass per la Champions League della prossima stagione. Avversaria Perugia, delusa dopo esser stata ribaltata nella sua semifinale da 2-0 a 2-3 da. 🔗 Ilpiacenza.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Overtourism, alle Cinque Terre controlli delle scarpe e senso unico sui sentieri - Cinque check point nelle giornate di picco: il Parco nazionale ha appena varato il nuovo piano di gestione alla vigilia dell’impennata dell’affluenza attesa per i ponti primaverili 🔗repubblica.it

LIVE Milano-Bergamo 1-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 14-7, Egonu e compagne in fuga nel secondo set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-11 Manfredini non trova le mani del muro in fast. 20-11 Manfredini mette giù una palla a filo rete. 20-10 Ennesima bordata in attacco di Egonu. 19-10 Arriva uno dei primi errori in attacco di Milano. Pietrini prende il posto di Sylla. 19-9 Bergamo si sblocca in attacco con Mlejnkova. 19-8 Adriano entra in campo e viene murata da Daalderop. Bergamo in grande confusione. 🔗oasport.it

Tennis, WTA Indian Wells: Bronzetti piega Kalinina in due set e accede al secondo turno - Lucia Bronzetti incontra Anhelina Kalinina nel primo turno del WTA 1000 di Indian Wells, vincendo 6-4, 7-5. Sul cemento della California l’azzurra numero 62 del ranking mondiale incontra l’ucraina in 54esima posizione. Entrambe le tenniste non hanno mai superato il terzo turno nel torneo, partecipando rispettivamente quattro e cinque volte al WTA statunitense. Non si tratta del primo incontro tra le due, che hanno avuto la possibilità di sfidarsi proprio a Indian Wells lo scorso anno, in un match terminato 6-4, 7-5 in favore dell’italiana. 🔗sportface.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cinà elimina Wong in 2 set al Masters 1000 di Madrid: trova Korda al secondo turno; Madrid Open, Arnaldi fa l’impresa: Djokovic battuto in due set. Avanza Berrettini; Moutet se l’è proprio meritato; Cinà debutta con il botto a Madrid: Wong battuto in due set. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online