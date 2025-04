Ilfogliettone.it - SE VINCI IL CONCORSO DIVENTI FUNZIONARIO | Agenzia delle Entrate apre la campagna lampo di assunzioni: pochissimi giorni per le domande

Centinaia di posizioni libere per diventare unpubblico, scopri come fare per candidarti al.L’ha ufficialmente bandito unpubblico per l’assunzione di 350 funzionari da impiegare nelle attività legate alla fiscalità internazionale e all’adempimento collaborativo. Si tratta di un’importante occasione per laureati in discipline giuridiche ed economiche interessati a entrare in un settore strategico della pubblica amministrazione, con contratto a tempo indeterminato e prospettive di crescita professionale.I candidatitori delverranno assegnati alle Direzioni centrali grandi contribuenti e internazionale con sedi a Roma e Milano. La figura professionale di riferimento è quella delgiuridico-tributario, incaricato di operare in contesti complessi a livello nazionale e internazionale, contribuendo alla corretta applicazionenormative fiscali in ambiti ad alta specializzazione. 🔗 Ilfogliettone.it