Se stavate pensando che la felicità passasse dal vostro lavoro è arrivato il momento di ricredervi | un nuovo studio rivela l' esatto opposto

Sfatiamo un mito duro a morire: il lavoro non è la fonte primaria della felicità. A dimostrarlo, un nuovo studio pubblicato sul Journal of Organizational Behavior, che rimette in discussione l'idea diffusa che il successo professionale sia il fulcro della realizzazione personale. I ricercatori hanno analizzato i dati di oltre 160.000 persone tra Stati Uniti, Germania e Australia, scoprendo che una vita personale appagante è il vero motore di una carriera soddisfacente, e non il contrario. La serenità personale guida il successo al lavoro. Non basta amare il proprio lavoro per sentirsi davvero felici.

Papa: "La felicità viene dal cuore" - 15.20 "Forse oggi, proprio perché viviamo in una cultura dell'autosufficienza e dell'individualismo, ci scopriamo più infelici, perché non sentiamo più pronunciare il nostro nome da qualcuno che ci vuole bene gratuitamente". Così il Papa nella catechesi per l'udienza di oggi. "Al di là delle cose che facciamo, dei sacrifici o dei successi, ciò che veramente conta per essere felici è ciò che portiamo nel cuore". 🔗servizitelevideo.rai.it

