Se avete amato Barbarian non potete perdere questo terrificante horror | ecco il trailer di Weapons

Barbarian torna per questo imperdibile thriller horror ad alta tensione con un cast dove troviamo Julia Garner e Josh Brolin A24 ha diffuso in streaming il primo trailer di Weapons, il nuovo film horror del regista di Barbarian Zach Cregger e che vede protagonisti Julia Garner e Josh Brolin. Il cast della pellicola comprende anche Alden Ehrenreich, Benedict Wong, Austin Abrams, Amy Madigan, Cary Christopher e June Diane Raphael. Il film segue la misteriosa scomparsa nel nulla di un gruppo di scolari di una singola classe nel cuore della notte in una piccola comunità della Florida. Weapons debutterà nelle sale americane in piena estate, l'8 agosto 2025 e potrebbe essere una bella sorpresa, nonché un'intelligente contro-programmazione, in un periodo che . 🔗 Movieplayer.it - Se avete amato Barbarian, non potete perdere questo terrificante horror: ecco il trailer di Weapons Il regista ditorna perimperdibile thrillerad alta tensione con un cast dove troviamo Julia Garner e Josh Brolin A24 ha diffuso in streaming il primodi, il nuovo filmdel regista diZach Cregger e che vede protagonisti Julia Garner e Josh Brolin. Il cast della pellicola comprende anche Alden Ehrenreich, Benedict Wong, Austin Abrams, Amy Madigan, Cary Christopher e June Diane Raphael. Il film segue la misteriosa scomparsa nel nulla di un gruppo di scolari di una singola classe nel cuore della notte in una piccola comunità della Florida.debutterà nelle sale americane in piena estate, l'8 agosto 2025 e potrebbe essere una bella sorpresa, nonché un'intelligente contro-programmazione, in un periodo che . 🔗 Movieplayer.it

Cosa riportano altre fonti

Approfondimenti da altre fonti

