Scuole secondarie di primo grado | al via le candidature per attivare percorsi di Orientamento Partecipa al Webinar formativo di Fondazione Fenice

Orientamento”, per attivare percorsi finalizzati alla valorizzazione delle potenzialità e dei talenti degli studenti e alla riduzione della dispersione scolastica. La scadenza per le candidature è il 16 maggio 2025. I progetti presentati dalle Scuole potranno durare per due anni. L'articolo Scuole secondarie di primo grado: al via le candidature per attivare percorsi di Orientamento. Partecipa al Webinar formativo di Fondazione Fenice . 🔗 Con il DM n. 23324 il MIM ha avviato il progetto “”, perfinalizzati alla valorizzazione delle potenzialità e dei talenti degli studenti e alla riduzione della dispersione scolastica. La scadenza per leè il 16 maggio 2025. I progetti presentati dallepotranno durare per due anni. L'articolodi: al via leperdialdi. 🔗 Orizzontescuola.it

