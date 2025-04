Scuole Borsi al via in estate un importante intervento di riqualificazione | stanziati 305mila euro

Partiranno in estate importanti i lavori di riqualificazione dell'edificio che ospita la scuola secondaria di 1° grado "Giosuè Borsi", in via dei Cavalieri. La giunta comunale nei giorni scorsi ha infatti approvato e finanziato (per 305mila euro) il progetto esecutivo per la straordinaria manutenzione.

