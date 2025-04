Scuola Valditara bacchetta i prof la CIRCOLARE | Niente compiti assegnati la sera prima e verifiche nello stesso giorno

Scuola, stretta di Valditara: “In un prossimo Cdm arresto in flagranza per chi aggredisce i prof” - (Adnkronos) – Stretta del governo in arrivo contro le aggressioni ai prof. con "l'arresto in flagranza nei confronti di chi aggredisce un docente" . Ad annunciarla è stato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ospite a ‘Mattino Cinque News’, su Canale 5. "Abbiamo avuto circa 40 episodi di aggressione nei confronti del personale scolastico. […] 🔗periodicodaily.com

Scuola, arresto in flagranza per i genitori che aggrediscono i prof: Valditara spacca la scuola. Sì dei presidi, No dei docenti, genitori divisi - La proposta del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, di estendere la misura dell’arresto in flagranza di reato alle aggressioni nei confronti del personale scolastico, divide il mondo della scuola. L’idea del professore leghista, lanciata dopo l’ultimo episodio di violenza compiuto da un genitore su esortazione del figlio, da una parte piace ai dirigenti scolastici e ai genitori del mondo cattolico; dall’altra trova la contrarietà degli insegnanti oltre che di mamme e papà più vicini al centrosinistra. 🔗ilfattoquotidiano.it

Scuola, insegnanti e OnlyFans, la stretta del ministro Valditara dopo la maestra d’asilo a Treviso: arriva un codice etico per i prof - Estendere il codice della Funzione pubblica 2023 aggiungendo una specifica per gli insegnanti e per il loro utilizzo dei social media: il Ministero dell’Istruzione vuole entrare così a gamba tesa nel dibattito riacceso dal caso di Elena Maraga, la 29enne maestra di un asilo parrocchiale del Trevigiano che arrotondava lo stipendio con un account di OnlyFans. Come scrive il Corriere della Sera, l’idea del ministro Giuseppe Valditara sarebbe quella di includere nella clausola – già valida per i dipendenti pubblici – tutti i professionisti delle scuole italiane, che dovrebbero «evitare ... 🔗open.online

