Scuola minuto di silenzio obbligatorio per il Papa Aduc denuncia Ministero | “Violata libertà di coscienza”

Papa Francesco, in alcune scuole italiane è stato imposto un minuto di silenzio senza possibilità di sottrarsi. L'Aduc ha annunciato una denuncia contro il Ministero dell'Istruzione per "abuso di potere", richiamando il principio di laicità dello Stato e il diritto individuale alla libertà religiosa. 🔗 Dopo la morte diFrancesco, in alcune scuole italiane è stato imposto undisenza possibilità di sottrarsi. L'ha annunciato unacontro ildell'Istruzione per "abuso di potere", richiamando il principio di laicità dello Stato e il diritto individuale allareligiosa. 🔗 Fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Polemica per il minuto di silenzio per Papa Francesco a scuola, denuncia al Ministero dell'Istruzione - Ha fatto discutere l'obbligo del minuto di silenzio nelle scuole per papa Francesco. Le proteste e l'annuncio di un'azione legale contro il Ministero 🔗notizie.virgilio.it

Scoppia la polemica a scuola: "Obbligati a un minuto di silenzio in classe per Papa Francesco". Pronta una denuncia contro il Ministero - Obbligati in classe - dove sono rientrati oggi dopo la pausa pasquale e il ponte del 25 aprile - ad ottemperare ad un minuto di silenzio per la morte di papa Francesco , senza nessuna possibilità di sottrarsi . Anzi, chi ha sollevato la questione e ha chiesto di non parteciparvi, non solo non è stato ascoltato ma è stato redarguito e gli è stato detto che avrebbe dovuto sentirsi coinvolto nel ricordo. 🔗feedpress.me

Un minuto di silenzio per Sara Campanella, la nota dell’AT di Messina: “La scuola ha un ruolo cruciale nell’educazione al rispetto” - "Con profonda tristezza ci uniamo al cordoglio per la tragica scomparsa di Sara Campanella, la cui vita è stata spezzata in modo violento e crudele. La nostra comunità scolastica non può restare indifferente di fronte a un evento così doloroso che dilania la nostra coscienza": inizia così la nota indirizzata a scuole e famiglie dell'Ambito territoriale di Messina sulla tragica morte di Sara Campanella, la giovane studentessa uccisa in strada e per cui è stato fermato un collega di università. 🔗orizzontescuola.it

Cosa riportano altre fonti

Scuola, minuto di silenzio obbligatorio per la morte del Papa: denunciato il ministero; Quel minuto di silenzio obbligatorio nella scuola per Papa Francesco che sta scatenando polemiche; Bologna, il minuto di silenzio a scuola lunedì (fuori dai giorni di lutto nazionale) per Papa Francesco fa discutere; Minuto di silenzio per il Papa a scuola, è polemica. Gli atei: Non sia obbligo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Scuola, minuto di silenzio "obbligatorio" per la morte del Papa: denunciato il ministero - Leggi su Sky TG24 l'articolo Scuola, minuto di silenzio 'obbligatorio' per la morte del Papa: denunciato il ministero ... 🔗tg24.sky.it

Quel minuto di silenzio obbligatorio nella scuola per Papa Francesco che sta scatenando polemiche - Il minuto di silenzio nelle aule per Papa Francesco scatena l'Associazione a tutela di utenti e consumatori: «Studenti che hanno chiesto di non parteciparvi non solo non sono stati ascoltati ma anche ... 🔗startupitalia.eu

Minuto di silenzio obbligatorio in classe per la morte del Papa, l’Aduc denuncia: «Abuso di potere» - La giornata di rientro a scuola, dopo la pausa pasquale e il ponte del 25 aprile, si è aperta con polemiche in diverse istituzioni scolastiche ... 🔗msn.com