Scuola dell’Infanzia e micronido a Casinalbo nuovi fondi per il polo scolastico

polo scolastico per l’infanzia “Prampolini” che sorgerà a Casinalbo, vicino all’attuale plesso scolastico. L’investimento totale è di 4 milioni e 500mila euro. Nei prossimi giorni la Giunta comunale di. 🔗 Modenatoday.it - Scuola dell’Infanzia e micronido a Casinalbo, nuovi fondi per il polo scolastico La Fondazione di Modena ha messo a disposizione 900mila euro per la realizzazione del nuovoper l’infanzia “Prampolini” che sorgerà a, vicino all’attuale plesso. L’investimento totale è di 4 milioni e 500mila euro. Nei prossimi giorni la Giunta comunale di. 🔗 Modenatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Arriva il quartiere dei ragazzi. Rinasce la scuola dell’infanzia - A luglio 2021, la scuola dell’infanzia Tagliabue chiuse dopo che le analisi strutturali effettuate sull’ edificio avevano portato l’Amministrazione comunale a dichiarare la scuola non idonea, secondo le norme antisismiche, a ospitare personale e bambini. Oggi una mostra racconta il futuro della scuola, che sarà demolita e ricostruita, presentando il progetto vincitore del bando nel 2024, InOut Architettura Studio. 🔗ilgiorno.it

Terracina, aggiudicato l'appalto per la scuola dell’Infanzia Delibera - È stata aggiudicata l’esecuzione dell’appalto per la realizzazione di una sala refettorio per la scuola dell’Infanzia Delibera a Terracina attraverso il recupero dell’immobile adiacente la scuola Don Adriano Bragazzi in via Giacomo Balla. Un risultato che è stato raggiunto in tempi brevissimi... 🔗latinatoday.it

"Insieme per i diritti umani, dell’infanzia e dell’adolescenza": un simposio alla scuola De Cosmi - Giovedì 3 aprile, con inizio alle ore 10,0 e conclusione alle ore 13, si terrà una Tavola Rotonda presso l’Aula Magna della sede di via Leonardo Ruggeri 15 del Liceo G. A. De Cosmi sul tema dei diritti umani, dell’infanzia e dell’adolescenza. La giornata di lavoro prevede un Simposio che avrà per... 🔗palermotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Scuola dell’Infanzia e micronido a Casinalbo, nuovi fondi per il polo scolastico; Avviso per l’aggiornamento dell’elenco degli Enti erogatori qualificati per lo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale ai sensi della L.R. N. 19/2007 e per la sperimentazione di un modello d'offerta inclusivo rivol; Rivoira avrà un Micro Nido; Servizi all'Infanzia, attivazione dei micro nido comunali. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Nuova scuola dell’infanzia. Investimento da oltre 2 milioni - La struttura a San Leonardo andrà a sostituire quella attuale in via dell’Asilo nido ed i fondi stanziati provengono dal Pnrr. . Una nuova scuola dell’infanzia a San Leonardo in Treponzio che ... 🔗lanazione.it

Alla scuola dell’infanzia di Lissago una settimana all’insegna del green e dell’ambiente - Numeri che fanno riflettere e che invitano a rivedere le proprie abitudini, sia in classe che a casa. I bambini scuola dell’infanzia “A.M. e G.B. Dall’Aglio” di Lissago hanno già progettato dei nuovi ... 🔗varesenews.it