Scudetto Primavera Femminile l’Inter si arrende solo alla Juventus | 2-0 al Viola Park

l’Inter Primavera Femminile si arrende solo in finale nella sfida Scudetto contro la Juventus. Le nerazzurre, dopo un bellissimo primo tempo, sbagliano qualcosina e la Juventus ne approfitta per chiudere 2-0 la pratica Scudetto. SCONFITTA – Dopo una stagione più che positiva, l’Inter Primavera Femminile si arrende solo nella sfida Scudetto contro la Juventus. La finale, disputata al Viola Park di Firenze, se l’aggiudica la Juventus Women Youth che si impongono 2-0 dopo una partita combattuta. Nel primo tempo botta e risposta tra Inter e Juventus che si rendono pericolose con Ferraresi e Romanelli per le nerazzurre che si ripete poi al 38? con una doppia chance. Nella ripresa si alzano i ritmi con la Juventus Primavera che trova il gol al 60?. Cross teso di Tosello, palla che arriva a Flis che di sinistro porta le bianconere in vantaggio. 🔗 Inter-news.it - Scudetto Primavera Femminile, l’Inter si arrende solo alla Juventus: 2-0 al Viola Park siin finale nella sfidacontro la. Le nerazzurre, dopo un bellissimo primo tempo, sbagliano qualcosina e lane approfitta per chiudere 2-0 la pratica. SCONFITTA – Dopo una stagione più che positiva,sinella sfidacontro la. La finale, disputata aldi Firenze, se l’aggiudica laWomen Youth che si impongono 2-0 dopo una partita combattuta. Nel primo tempo botta e risposta tra Inter eche si rendono pericolose con Ferraresi e Romanelli per le nerazzurre che si ripete poi al 38? con una doppia chance. Nella ripresa si alzano i ritmi con lache trova il gol al 60?. Cross teso di Tosello, pche arriva a Flis che di sinistro porta le bianconere in vantaggio. 🔗 Inter-news.it

