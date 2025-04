Scopri se sul tuo PC gira Elden Ring Nightreign ecco le specifiche tecniche ufficiali

Elden Ring Nightreign, il nuovo spin-off cooperativo in uscita il 30 maggio su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS e PC (ordinalo su Amazon)ordina Elden Ring Nightreign su amazonChi vorrà avventurarsi su PC dovrà assicurarsi almeno 30 GB di spazio libero, oltre a rispettare le seguenti specifiche minime:Sistema operativo: Windows 10Processore: Intel Core i5-10600 o AMD Ryzen 5 5500RAM: 12 GBScheda grafica: Nvidia GeForce GTX 1060 3 GB o AMD Radeon RX 580 4 GBPer una migliore esperienza di gioco, FromSoftware consiglia invece:Sistema operativo: Windows 11Processore: Intel Core i5-11500 o AMD Ryzen 5 5600RAM: 16 GBScheda grafica: Nvidia GeForce GTX 1070 8 GB o AMD Radeon RX Vega 56 8 GBElden Ring Nightreign sfiderà i giocatori a sopravvivere a un ciclo di tre giorni e tre notti, affrontando mappe in continua evoluzione e boss terrificanti.

