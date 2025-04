Scoperto un canile abusivo alla periferia di Pavia

Pavia, 29 aprile 2025 – Un terreno di circa 1.800 metri quadri alla periferia della città sembra sia stato trasformato illegalmente in una fatiscente struttura nella quale sono detenuti circa 20-30 cani da caccia e numerose galline in condizioni disumane.E' stata l'associazione Animal law a lanciare l'allarme, dopo aver raccolto la segnalazione di un cittadino che un giorno, mentre cercava il cane di un'amica, ha sentito diversi cani abbaiare. Addentrandosi, l'uomo ha notato una struttura completamente recintata dalla quale è impossibile vedere all'interno. Arrampicandosi, però, c'è chi è riuscito a documentare come i cani vivano in recinti di fortuna, costruiti con materiali pericolosi, coperti probabilmente con lastre d'amianto e senza alcuna gestione igienico-sanitaria. Inoltre, secondo l'associazione che ha segnalato il problema pubblicando video anche sui social, mancherebbe un sistema di smaltimento delle deiezioni animali, con rischio di inquinamento del suolo e dell'acqua del Ticino, che scorre nelle vicinanze.

