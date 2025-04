Scontro in Comune Di Gregorio | Le responsabilità del dissesto sono chiare

Gregorio all'intervento della capogruppo di Fratelli d'Italia Carla Di Biase, apparso in questi giorni.«In relazione alla mancanza di specifiche competenze di cui parla la consigliera Di Biase – spiega Di Gregorio – va chiarito. 🔗 Chietitoday.it - Scontro in Comune, Di Gregorio: "Le responsabilità del dissesto sono chiare" Non si fa attendere la replica dell'assessore comunale Marco Diall'intervento della capogruppo di Fratelli d'Italia Carla Di Biase, apparso in questi giorni.«In relazione alla mancanza di specifiche competenze di cui parla la consigliera Di Biase – spiega Di– va chiarito. 🔗 Chietitoday.it

Approfondimenti da altre fonti

San Siro scatena i dubbi di Inter e Milan: nerazzurri e rossoneri allo scontro con il Comune. Ecco perché - di RedazioneIl nuovo San Siro crea ancora tensioni: Inter e Milan pronte allo scontro con il Comune, i dubbi di nerazzurri e rossoneri San Siro sta creando altri grattacapi per Milan e Inter. Come sottolinea il Corriere, hanno fissato come data di consegna il 20 marzo, ma ci sono dettagli che rendono la vicenda più complessa: tra le due società ci sarebbero visioni differenti sia sul progetto sia sulla gestione successiva allo stadio. 🔗internews24.com

Foibe, il sindaco di Bologna: “Blitz in Comune con uno stratagemma, denuncio”. Scontro con FdI - Bologna, 10 febbraio 2025 – La manifestazione di Gioventù Nazionale che il 9 febbraio è culminata con la deposizione di una corona sotto la lapide che ricorda le vittime delle Foibe all'interno di Palazzo d'Accursio, dopo l'orario di chiusura, “non era autorizzata” ad entrare in Comune. Lo ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. “Sono cose che di solito fanno i ragazzini che frequentano il centro storico, mi sarei aspettato un comportamento diverso”, ha sottolineato il primo cittadino. 🔗ilrestodelcarlino.it

Scontro sul Piano demaniale: "I Trabocchi" diffida il Comune di Fossacesia - L’qssociazione di promozione sociale I Trabocchi, da anni attiva nella tutela ambientale e nella valorizzazione della Costa dei Trabocchi, ha inviato oggi una diffida formale al Comune. L’associazione chiede l’immediato e incondizionato ritiro del punto n. 2 all’ordine del giorno del consiglio... 🔗chietitoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Scontro in Comune, Di Gregorio: Le responsabilità del dissesto sono chiare; Tragedia Faito, de Gregorio: Eventuali colpevoli da magistratura, no giustizialismo. Ed è scontro; Una consulenza tecnica per ricostruire l'incidente in cui è morto Gregorio Bertoli; San Gregorio, scontro tra l'assessore Cambria e Dusty sulla gestione dei rifiuti. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online