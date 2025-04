Scontri a Lecco durante le manifestazioni del 28 aprile | avviate le indagini

Lecco ieri, 28 aprile, in occasione delle commemorazioni legate all'anniversario della fucilazione di sedici appartenenti alla Repubblica Sociale Italiana avvenuta nel 1945. Oltre alla manifestazione andata in scena allo stadio. 🔗 Leccotoday.it - Scontri a Lecco durante le manifestazioni del 28 aprile: avviate le indagini Un pomeriggio di tensione ha attraversato la città diieri, 28, in occasione delle commemorazioni legate all'anniversario della fucilazione di sedici appartenenti alla Repubblica Sociale Italiana avvenuta nel 1945. Oltre alla manifestazione andata in scena allo stadio. 🔗 Leccotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Le notizie più recenti da fonti esterne

Scontri a Lecco durante le manifestazioni del 28 aprile: avviate le indagini; Lecco, ancora una volta, è antifascista: centinaia di persone contro un manipolo di nostalgici. Disordini davanti al Comune; Scontri davanti al municipio di Lecco, botta e risposta tra le forze politiche locali; Violenza davanti al Municipio, il consiglio si ferma: Grave offesa alle istituzioni. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Scontri tra polizia e anarchici alla fiaccolata per i caduti delle brigate nere, assediato il Municipio di Lecco: il video - Scene di guerriglia durante la duplice manifestazione - da un lato la fiaccolata in memoria dei 16 ufficiali delle brigate nere fucilati il 28 aprile 1945 ... 🔗fanpage.it

Scontri a Lecco durante le manifestazioni del 28 aprile: avviate le indagini - Circa 200 manifestanti hanno tentato di raggiungere lo stadio: successivamente una parte di loro è entrata nel cortile del Comune durante una seduta del Consiglio ... 🔗leccotoday.it

Lecco, scontri davanti al Municipio tra polizia e antagonisti durante la fiaccolata per i caduti della Rsi - Scene di guerriglia a margine della duplice manifestazione che nella tarda serata di lunedì ha infiammato Lecco. La tensione quando alcuni giovani della sinistra antagonista e anarchici hanno lasciato ... 🔗milano.corriere.it