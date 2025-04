Scomparso un turista olandese ricerche serrate alla diga di Livo

Turista olandese scomparso sulle montagne comasche, era uscito per un’escursione: ricerche in corso - Nel corso della giornata di oggi, martedì 29 aprile, un turista olandese di 31 anni è scomparso mentre si trovava sulle montagne comasche. Ricerche in corso.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Turista olandese disperso sull'alto lago di Como: imponenti ricerche a Livo e dintorni - Livo, 29 aprile 2025 – Sono in corso da questa mattina alle 10, le operazioni di ricerca di un turista olandese di 31 anni che non ha fatto rientro al suo alloggio. La moglie, che lo aspettava assieme al loro bimbo, ha chiamato i soccorsi consentendo di far partire le ricerche, che si sono concentrate a Livo, zona dell'alto lago di Como, nell’area dove l’uomo si è presumibilmente avviato. Le squadre stanno lavorando da terra, con l'ausilio di mezzi aerei che si alternano: questa mattina è stato impiegato un elicottero Drago del nucleo dei vigili del fuoco di Malpensa, affiancato dai droni. 🔗ilgiorno.it

