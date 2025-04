Sclerosi multipla serve attenzione allo stile di vita

Sclerosi multipla è una malattia infiammatoria del sistema nervoso centrale legata a un’alterata risposta del sistema immunitario, che può colpire sia il cervello sia il midollo spinale. Il processo infiammatorio altera il rivestimento delle fibre nervose – la mielina, che le avvolge in più strati come l’isolante di un cavo elettrico – lasciandole scoperte: il danno della mielina può causare blocchi o rallentamenti nella conduzione del segnale nervoso; l’infiammazione produce sintomi quali la perdita di forza o alterazioni delle sensibilità in alcune parti del corpo, disturbi dell’equilibrio, riduzione improvvisa della vista in un occhio. Si calcola che le persone con Sclerosi multipla nel mondo siano circa 2,8 milioni, di cui circa 137mila in Italia: oggi esistono farmaci efficaci e sicuri in grado di rallentare o addirittura di arrestare l’avanzare della malattia; l’attenzione verso gli stili di vita è però importante, in particolare la cura dell’alimentazione, dell’efficienza del sonno, dell’attività fisica e della salute intestinale. 🔗 Unlimitednews.it - Sclerosi multipla, serve attenzione allo stile di vita MILANO (ITALPRESS) – Laè una malattia infiammatoria del sistema nervoso centrale legata a un’alterata risposta del sistema immunitario, che può colpire sia il cervello sia il midollo spinale. Il processo infiammatorio altera il rivestimento delle fibre nervose – la mielina, che le avvolge in più strati come l’isolante di un cavo elettrico – lasciandole scoperte: il danno della mielina può causare blocchi o rallentamenti nella conduzione del segnale nervoso; l’infiammazione produce sintomi quali la perdita di forza o alterazioni delle sensibilità in alcune parti del corpo, disturbi dell’equilibrio, riduzione improvvisa della vista in un occhio. Si calcola che le persone connel mondo siano circa 2,8 milioni, di cui circa 137mila in Italia: oggi esistono farmaci efficaci e sicuri in grado di rallentare o addirittura di arrestare l’avanzare della malattia; l’verso gli stili diè però importante, in particolare la cura dell’alimentazione, dell’efficienza del sonno, dell’attività fisica e della salute intestinale. 🔗 Unlimitednews.it

Approfondimenti da altre fonti

Sclerosi multipla, serve attenzione allo stile di vita - MILANO - La sclerosi multipla è una malattia infiammatoria del sistema nervoso centrale legata a un'alterata risposta del sistema immunitario, che può colpire sia il cervello sia il midollo spinale. Il processo infiammatorio altera il rivestimento delle fibre nervose - la mielina, che le avvolge in 🔗ilgiornaleditalia.it

Conference League, Fiorentina. Palladino: “Massima attenzione, serve una mentalità feroce” - Alla vigilia della sfida d’andata dei quarti di finale di Conference League, in programma domani sera alle 21 a Celje, l’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa, tracciando il quadro della situazione in casa viola e lanciando messaggi chiari alla squadra: vietato sottovalutare l’avversario. «Il Celje è una squadra forte, imbattuta in casa nelle ultime nove partite e attualmente prima in campionato: questo deve bastare per farci capire che sarà una gara complicata», ha detto Palladino. 🔗corrieretoscano.it

Gardensia, 20 anni di fiori e impegno per la ricerca sulla sclerosi multipla - Gardensia 2025: 20 anni di fiori e impegno per la ricerca sulla sclerosi multipla. Dal 7 al 9 marzo, AISM porta nelle piazze italiane la manifestazione solidale che unisce ricerca, sensibilizzazione e sostegno alle persone con sclerosi multipla. In allegato la locandina. 🔗palermotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sclerosi multipla, serve attenzione allo stile di vita; Serve più attenzione e ascolto per gli studenti con sclerosi multipla; Dona ora per un mondo libero dalla sclerosi multipla; Calici di Speranza”: una cena stellata contro la sclerosi multipla. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sclerosi multipla, serve attenzione allo stile di vita - MILANO (ITALPRESS) – La sclerosi multipla è una malattia infiammatoria del sistema nervoso centrale legata a un’alterata risposta del sistema immunitario, che può colpire sia il cervello sia il midoll ... 🔗gds.it

Sclerosi multipla: si riapre il dibattito sul metodo Zamboni - In più il reiterato appello dell’Aism (l’Associazione italiana sclerosi multipla ... con sclerosi multipla [l’associazione] ha prestato e presta la massima attenzione all’ipotesi del ... 🔗quotidianosanita.it

Quanto pesa psicologicamente una diagnosi di sclerosi multipla - Durante la tappa piemontese del WillChair Table, medici, pazienti e associazioni si confrontano sull’importanza di un approccio globale nella cura della sclerosi multipla. 🔗quotidianopiemontese.it