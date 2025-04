Sciopero 5-6 maggio disagi in tutta Italia | orari e treni garantiti

maggio si preannunciano complicati per chi deve viaggiare in treno. È stato infatti proclamato uno Sciopero nazionale del personale ferroviario che coinvolgerà tutta Italia, a partire dalle ore 21 di lunedì 5 maggio fino alle 20:59 di martedì 6 maggio. La mobilitazione è stata indetta dal sindacato USB Lavoro Privato e rischia di causare forti disagi, soprattutto nei collegamenti regionali e a lunga percorrenza.Nonostante l'agitazione, saranno comunque garantiti alcuni servizi essenziali, come previsto dalla normativa sui trasporti. TrenItalia e Italo hanno già pubblicato la lista dei treni che circoleranno regolarmente durante lo Sciopero, in particolare nelle fasce orarie protette. Vediamo nel dettaglio chi sciopera, quali saranno gli orari più critici e quali treni saranno invece assicurati.

