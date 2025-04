Schianto contro un trattore muore motociclista 28enne

contro un trattore ed è morto sul colpo. Il giovane è stato soccorso da medico e infermieri del Suem 118 che hanno. 🔗 Trevisotoday.it - Schianto contro un trattore, muore motociclista 28enne Quarta tragedia della strada nell'arco di pochi giorni nella Marca. E' successo a Navolè di Gorgo al Monticano, in via Roma. Un uomo di 28 anni, in sella ad una moto, si è schiantatouned è morto sul colpo. Il giovane è stato soccorso da medico e infermieri del Suem 118 che hanno. 🔗 Trevisotoday.it

