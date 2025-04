Schiaffi e minacce dal figlio madre denuncia e lo fa arrestare

madre, che in preda al terrore si è recata dai carabinieri facendolo arrestare. È accaduto a Gricignano d’Aversa (Caserta), in manette è finito un 23enne.Secondo quanto accertato dai carabinieri della Stazione di Orta di Atella, il giovane si era presentato dalla madre, una 43enne, pretendendo che lasciasse immediatamente l’appartamento, perché lui ne aveva bisogno per trascorrere una serata con i suoi amici. La madre, che era in casa con un’altra figlia, si è rifiutata di andarsene provocando la violenta reazione del giovane, che ha cominciato a distruggere suppellettili, a minacciarla di morte e a colpirla con un violento schiaffo al volto. Nonostante le urla di disperazione e la richiesta di fermarsi, il 23enne, secondo quanto raccontato dalla donna, avrebbe continuato a lanciarle contro degli oggetti, fino a colpirla, ad una gamba, con un tegame da cucina. 🔗 Anteprima24.it - Schiaffi e minacce dal figlio, madre denuncia e lo fa arrestare Tempo di lettura: 2 minutiHa schiaffeggiato e minacciato di morte la, che in preda al terrore si è recata dai carabinieri facendolo. È accaduto a Gricignano d’Aversa (Caserta), in manette è finito un 23enne.Secondo quanto accertato dai carabinieri della Stazione di Orta di Atella, il giovane si era presentato dalla, una 43enne, pretendendo che lasciasse immediatamente l’appartamento, perché lui ne aveva bisogno per trascorrere una serata con i suoi amici. La, che era in casa con un’altra figlia, si è rifiutata di andarsene provocando la violenta reazione del giovane, che ha cominciato a distruggere suppellettili, a minacciarla di morte e a colpirla con un violento schiaffo al volto. Nonostante le urla di disperazione e la richiesta di fermarsi, il 23enne, secondo quanto raccontato dalla donna, avrebbe continuato a lanciarle contro degli oggetti, fino a colpirla, ad una gamba, con un tegame da cucina. 🔗 Anteprima24.it

