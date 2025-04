Schettini sul palco del 1 maggio | Interrogherò i conduttori sulla Fisica

Il docente più famoso d'Italia, Vincenzo Schettini, conosciuto per l'attività di divulgazione scientifica sui social, prenderà parte all'edizione 2025 del Concerto del Primo maggio a Roma, promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany. Accanto agli artisti che si alterneranno sul palco, Schettini sarà il quarto protagonista della serata, portando un contributo pensato specificamente per i giovani. Il suo intervento, coerente con lo stile comunicativo adottato nella sua attività online, si concentrerà sui temi culturali, sociali e civili legati alla festa del lavoro.

