Scenica Festival 2025 a Vittoria RG | teatro danza musica e circo internazionale dal 10 al 25 maggio

maggio 2025, Vittoria (Ragusa) si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto per la XVII edizione di Scenica Festival, la rassegna internazionale dedicata a teatro contemporaneo, danza, musica e circo contemporaneo. Oltre 50 spettacoli in programma, 25 compagnie da tutto il mondo e location suggestive del centro storico animeranno la città siciliana per due settimane all’insegna della cultura e della creatività.Promosso dall’Associazione Culturale Santa Briganti con il sostegno del Comune di Vittoria, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, della Regione Sicilia e del Ministero della Cultura, Scenica è ormai un punto di riferimento culturale nel Sud Italia.Un Festival multidisciplinare che abbraccia il mondoLa XVII edizione di Scenica Festival propone un cartellone multidisciplinare che fonde teatro, musica, danza e circo in un’onda performativa fluida e continua. 🔗 Dailyshowmagazine.com - Scenica Festival 2025 a Vittoria (RG): teatro, danza, musica e circo internazionale dal 10 al 25 maggio Dal 10 al 25(Ragusa) si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto per la XVII edizione di, la rassegnadedicata acontemporaneo,contemporaneo. Oltre 50 spettacoli in programma, 25 compagnie da tutto il mondo e location suggestive del centro storico animeranno la città siciliana per due settimane all’insegna della cultura e della creatività.Promosso dall’Associazione Culturale Santa Briganti con il sostegno del Comune di, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, della Regione Sicilia e del Ministero della Cultura,è ormai un punto di riferimento culturale nel Sud Italia.Unmultidisciplinare che abbraccia il mondoLa XVII edizione dipropone un cartellone multidisciplinare che fondein un’onda performativa fluida e continua. 🔗 Dailyshowmagazine.com

Su altri siti se ne discute

Sanremo 2025, i favoriti per la vittoria del Festival: le quote - Sanremo 2025, i favoriti per la vittoria del Festival: le quote, bookmakers, scommesse Chi sono i favoriti per la vittoria finale del Festival di Sanremo 2025? Sono 30 i cantanti in gara in questa edizione condotta da Carlo Conti. Un mix tra giovani talenti, storici nomi della musica italiana e cantautori di talento. Chi sono i favoriti secondo gli scommettitori? Negli ultimi anni al Festival di Sanremo non sono mancate di certo le sorprese sul vincitore della sezione dei Big. 🔗tpi.it

Sanremo 2025, l’abito di Vittoria Puccini ospite al Festival: look e stilista - Sanremo 2025, l’abito di Vittoria Puccini ospite seconda serata del Festival: look e stilista Qual è l’abito di Vittoria Puccini ospite nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2025? Per la 75esima edizione della kermesse canora l’attrice ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2025: IN AGGIORNAMENTO… Lo stilista degli abiti di Vittoria Puccini Qual è lo stilista di Vittoria Puccini per il Festival di Sanremo 2025? A vestire il cantante è… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO… Streaming e tv Abbiamo visto l’abito di ... 🔗tpi.it

Sanremo 2025, la finale è una vittoria rubata a Lucio Corsi: top e flop dell'ultima serata del Festival - La finale di Sanremo 2025, finita perfettamente in orario, ha decretato che Alessandro Cattelan è ormai abbastanza grande per condurre un Festival ma anche che ci sono due vittorie "rubate": a Giorgia e a Lucio Corsi. Non sentiremo nessuna "Balorda nostalgia" di questo Sanremo 2025, così come degli altri che sono passati. La finale è arrivata a chiudere un'edizione trionfale dal punto di vista degli ascolti, ma che lascia un po' di amaro in bocca e di senso di mancanza. 🔗movieplayer.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

L’agenda delle arti performative in Italia tra aprile e maggio 2025; Scenica Festival: teatro, danza, musica e circo contemporaneo a Vittoria (Ragusa); La rassegna internazionale Scenica festival a Vittoria dal 10 al 25 maggio; Scenica festival a Vittoria (RG) | 10-26 maggio 2024. 🔗Ne parlano su altre fonti

Gli appuntamenti di arti performative da non perdere fra aprile e maggio 2025 - Gli appuntamenti con il teatro e le arti performative in Italia, tra fine aprile e l’inizio di maggio non prevedono solo festival, che fioriscono in tutta la penisola, ma anche spettacoli d’autore, tr ... 🔗artribune.com

Isola dei Famosi 2025, la lista dei concorrenti ufficiali fa già discutere: chi sono, da Paolo Vallesi alla star di Sanremo - Mentre attendiamo la partenza del reality, che potrebbe iniziare il 7 maggio per sopperire alle carenze di The Couple, emergono i primi nomi dei naufraghi. 🔗libero.it

Festival di Cannes 2025, l'abbraccio di Aimèe e Trintignant nel poster di questa edizione - Leggi su Sky TG24 l'articolo Festival di Cannes 2025, l'abbraccio di Aimèe e Trintignant nel poster di questa edizione ... 🔗tg24.sky.it