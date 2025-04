Scannagallo la battaglia torna in campo

torna indietro nei secoli per raccontare la "presa del castello di Marciano" del 1554. L'appuntamento sarà tra venerdì 2 e domenica 4 maggio quando l'associazione culturale Scannagallo proporrà un ricco programma di rievocazioni teatralizzate, cortei, spettacoli, combattimenti, conferenze e gastronomia che permetterà a spettatori di tutte le età di vivere un'esperienza immersiva nella storia della Valdichiana.Le tre giornate, patrocinate dalla Regione Toscana e dai Comuni di Marciano della Chiana e di Foiano della Chiana, vedranno la presenza di rievocatori e gruppi da tutta la penisola che metteranno in scena alcuni episodi decisivi nella battaglia di Scannagallo quando l'esercito fiorentino di Cosimo I de' Medici sconfisse l'esercito senese e gettò le basi per la costituzione del Granducato di Toscana.

