Scampagnata in Compagnia a San Maurizio di Monti con musica e specialità gastronomiche

Maurizio 1923 organizza la "Scampagnata in Compagnia" a San Maurizio di Monti (Rapallo): due giorni di festa all'aria aperta in programma giovedì 1° maggio a pranzo e sabato 3 maggio a cena.Ricco menù tradizionale con specialità liguri: dalle fave col salame ai pansoti. 🔗 Genovatoday.it - "Scampagnata in Compagnia" a San Maurizio di Monti con musica e specialità gastronomiche Il Comitato Fuochi San1923 organizza la "in" a Sandi(Rapallo): due giorni di festa all'aria aperta in programma giovedì 1° maggio a pranzo e sabato 3 maggio a cena.Ricco menù tradizionale conliguri: dalle fave col salame ai pansoti. 🔗 Genovatoday.it

