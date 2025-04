Scacchi che passione in Umbria tutti pazzi per re regine e pedoni

Scacchi, una travolgente passione. Lo dimostra il dato: non esiste luogo in Umbria dove non si giochi a Scacchi. Infatti, ogni mese, la nostra regione, con i suoi 10 circoli, ha proposto eventi nazionali come, ad esempio, a febbraio le fasi provinciali valide per le qualificazioni alla finale del.

Scacchi che passione, il campionato italiano giovanile alla Pascoli-Crispi: ecco tutti i premiati - Sessantacinque partecipanti provenienti da tutte le parti della provincia di Messina. Si chiude con successo il XXXVI Campionato italiano giovanile, fase provinciale di Messina under 8, 10, 12, 14, 16 e 18 che si è svolta sabato scorso all’istituto comprensivo Pascoli Crispi. Messina... 🔗messinatoday.it

Scacchi, Umbria protagonista con eventi di grande qualità; Stasera 19 aprile Ennio, il docufilm di Tornatore dedicato a Morricone; Scacchi “viventi” in piazza e giocatori da tutta Europa: ecco il torneo “Città di Amelia”; Amelia, Arturo Fanelli Rizzo vince il campionato regionale di scacchi under 12. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Scacchi. CIS Promozione Umbria: successo e prospettive future per i circoli umbri - (UNWEB) Scacchi, una travolgente passione. Lo dimostra il dato: non esiste luogo in Umbria dove non si giochi a scacchi. Infatti, ogni mese, la nostra regione, con i suoi 10 circoli, ha proposto event ... 🔗umbrianotizieweb.it

Scacchi, scuole eugubine alle finali regionali - Il primo Circolo Didattico "Matteotti" evidenzia che "è stata per tutti una bellissima ... presidente di Scacco Matto Eugubino – di aver seminato la passione degli scacchi nelle scuole primarie ... 🔗lanazione.it