Sassuolo | Carnevali apre al mercato Berardi e Laurienté sotto i riflettori

Sassuolo, Giovanni Carnevali, è stato ospite ieri alla trasmissione "La politica nel pallone" di Rai Gr Parlamento, che ha dedicato gran parte della puntata ai neroverdi. Dopo avere ribadito l’ottimo lavoro svolto in questa stagione, con la promozione già nel cassetto e la possibilità di riscrivere il libro dei primati della B, e dato a Grosso i meriti del caso, Carnevali è stato pungolato anche su ciò che attende il Sassuolo di qui a poche settimane, ovvero il mercato e la prossima Serie A. E, per quanto in maniera interlocutoria, ha lasciato aperte le porte a qualsiasi possibilità, anche in merito ai grandi nomi che, inevitabilmente, di qui a breve saranno interessati da voci, indiscrezioni e, chissà, offerte. Due su tutti, Berardi e Laurienté: "Domenico quest’anno si è dimostrato un vero campione: tutti lo conoscono sotto l’aspetto delle qualità, ma come mentalità e sotto l’aspetto umano in questa stagione di B ha dimostrato di essere un fuoriclasse. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Sassuolo: Carnevali apre al mercato, Berardi e Laurienté sotto i riflettori Tra presente e futuro, l’amministratore delegato del, Giovanni, è stato ospite ieri alla trasmissione "La politica nel pallone" di Rai Gr Parlamento, che ha dedicato gran parte della puntata ai neroverdi. Dopo avere ribadito l’ottimo lavoro svolto in questa stagione, con la promozione già nel cassetto e la possibilità di riscrivere il libro dei primati della B, e dato a Grosso i meriti del caso,è stato pungolato anche su ciò che attende ildi qui a poche settimane, ovvero ile la prossima Serie A. E, per quanto in maniera interlocutoria, ha lasciato aperte le porte a qualsiasi possibilità, anche in merito ai grandi nomi che, inevitabilmente, di qui a breve saranno interessati da voci, indiscrezioni e, chissà, offerte. Due su tutti,: "Domenico quest’anno si è dimostrato un vero campione: tutti lo conosconol’aspetto delle qualità, ma come mentalità el’aspetto umano in questa stagione di B ha dimostrato di essere un fuoriclasse. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Sassuolo conferma Grosso e Carnevali per la prossima stagione in Serie A - di Stefano FoglianiSASSUOLOSe le parole del giorno dopo hanno un peso, il Sassuolo ha già scelto da dove ricominciare. E alla prima certezza, ovvero che il campionato che la squadra affronta la prossima stagione sarà quello di serie A, il giorno dopo la festa ne aggiunge un altro paio. La prima è la presenza di Fabio Grosso sulla panchina, la seconda quella di Giovanni Carnevali sulla plancia di comando.

