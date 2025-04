Sasà Martucci alla conquista di Milano | nuova pizzeria da 120 posti

Sasà Martucci, maestro pizzaiolo capace di esportare l'eccellenza della pizza casertana nel mondo, ha annunciato l'apertura di un nuovo locale a Milano. I primi indizi a inizio aprile: "Quando quasi 30 anni fa ho iniziato ad ammaccare le pizze il nostro era un lavoro quasi un po’ declassato. Che. 🔗 Casertanews.it - Sasà Martucci alla conquista di Milano: nuova pizzeria da 120 posti , maestro pizzaiolo capace di esportare l'eccellenza della pizza casertana nel mondo, ha annunciato l'apertura di un nuovo locale a. I primi indizi a inizio aprile: "Quando quasi 30 anni fa ho iniziato ad ammaccare le pizze il nostro era un lavoro quasi un po’ declassato. Che. 🔗 Casertanews.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Geolier conquista il Forum di Milano: «Non sono i numeri, il talento vero è mantenere tutto questo» - Il rapper di Secondigliano debutta ad Assago circondato dalla sua gente: 12mila fedelissimi, oltre due ore di concerto e il saluto ad Amadeus 🔗vanityfair.it

Conegliano riscrive la storia del volley: batte ancora Milano e conquista il 7° scudetto consecutivo - L’Imoco domina anche gara-3 e conquista l’ottavo tricolore della sua storia, il settimo di fila. Una stagione quasi perfetta, con 51 vittorie su 52 match. Milano si arrende ancora, la supremazia delle venete prosegue.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Una squadra speciale, l’Olimpia Milano Under 19 conquista la Next Gen Cup - L’hanno fatto ancora! Avevano vinto la Next Gen Cup lo scorso anno avviando una sequenza di risultati eccezionali comprendente la finale della Next Gen Cup di Belgrado e il titolo italiano Under 19. E adesso si sono ripetuti vincendo un’altra Next Gen Cup, battendo in finale lo stesso avversario... 🔗milanotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sasà Martucci alla conquista di Milano: nuova pizzeria da 120 posti; World Pizza Day: ecco la classifica delle migliori pizzerie d’Italia; Francesco Martucci miglior pizzaiolo al mondo: I Masanielli conquista il podio di 50 Top Pizza 2021. | Ultime notizie; Le pizzerie migliori d’Italia del 2022. 🔗Approfondimenti da altre fonti