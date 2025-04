Lanazione.it - Sarteano, completati i lavori di rigenerazione del Teatro Comunale

(Siena), 29 aprile 2025 - Ildegli Arrischianti, simbolo della vita culturale e sociale di, può vantare adesso una nuova vita grazie a un importante intervento dipromosso e sostenuto dall’amministrazione del Comune di. Dopo la sostituzione della caldaia del, per un investimento complessivo di 50.000 euro, ulteriori 30.000 euro di spese hanno permesso di restituire piena funzionalità e sicurezza al, attraverso opere di ammodernamento degli impianti elettrici, innovazione tecnologica nella gestione luci e suono, e interventi mirati alla sicurezza scenica e al comfort degli ambienti. In particolare gli investimenti e interventi hanno previsto: la sostituzione dei vecchi tiri luci con tiri all’inglese, il rinnovamento completo dei cavi e prese di alimentazione, con un sistema moderno e versatile adatto anche all’utilizzo di proiettori a LED, la realizzazione sottotraccia dei cablaggi audio, video e luci, così da garantire una maggiore efficienza, la revisione e ristrutturazione della graticcia, la sistemazione delle quinte di palcoscenico, sull’installazione di nuovi proiettori LED con accessori e consolle luci, in sostituzione del vecchio parco luci alogeno e la sostituzione della vecchia caldaia con una pompa di calore moderna ed efficiente. 🔗 Lanazione.it