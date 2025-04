Sara Ranzato è il nuovo vicesindaco di Cadoneghe

Sara Ranzato è stata nominata vicesindaco di Cadoneghe. Prende il posto del dimissionario Devis Vigolo. Ieri sera 28 aprile il primo cittadino Marco Schiesaro ha firmato il decreto sindacale con le integrazioni delle deleghe ai componenti della giunta comunale che rimane, per il momento, a 4.

