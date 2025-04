Sara Gama si ritira | una donna per le donne simbolo di battaglie per i diritti e contro il razzismo

Sara Gama si ritira. La leggenda della Juventus e della Nazionale italiana lo ha annunciato sui propri account social e su quelli della Juventus.

Ritiro Sara Gama, Gravina: «Un privilegio aver condiviso questi anni con una donna di spessore. La sua presenza sarà ispirazione per migliaia di bambine» - di Redazione JuventusNews24Ritiro Sara Gama, Gravina e il messaggio per il difensore della Juventus Women: tutte le dichiarazioni Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha voluto ringraziare la leggenda della Juventus Women Sara Gama dopo l’annuncio del ritiro della bianconero dal calcio giocato. PAROLE – «Aver potuto condividere questi anni con una donna dello spessore di Sara Gama è e resterà per tutti noi un privilegio. 🔗juventusnews24.com

Sara Gama si ritira: «Il mio orgoglio, la mia gratitudine» - È stata la calciatrice italiana più riconoscibile di questi anni. Con il suo esempio e la sua storia personale ha contribuito a cambiare, anche culturalmente, il mondo del calcio femminile. La presidente Cappelletti: «Grazie Sara, sei stata la straordinaria capofila di tante battaglie» 🔗vanityfair.it

Sara Gama si ritira: “Una vita piena grazie al calcio” - Torino, 28 aprile 2025 – Sara Gama dice addio al calcio: l’annuncio è arrivato attraverso i canali social della 36enne giocatrice di Trieste. “Oggi quel pallone lo calcio e lo lascio andare. Con orgoglio, con gratitudine, con il cuore pieno: è il mio addio al calcio giocato. L’amore per questo sport resta con me per sempre” dice in un lungo videomessaggio dove ripercorre le tappe della sua carriera cominciata a Trieste e passata anche da Brescia e Paris Saint Germain, oltre al lunghissimo trascorso con l’azzurro della Nazionale italiana. 🔗sport.quotidiano.net

Sara Gama si ritira: una donna per le donne, simbolo di battaglie per i diritti e contro il razzismo - Sara Gama si ritira. La leggenda della Juventus e della Nazionale italiana lo ha annunciato sui propri account social e su quelli della ... 🔗msn.com

Sara Gama si ritira dal calcio, chi è la campionessa diventata Barbie che ha lottato contro il razzismo - Sara Gama è una campionessa che si è meritata l'appellativo di "leggenda" dalla Juventus, a 36 anni la calciatrice ha deciso di ritirarsi ... 🔗virgilio.it

Sara Gama si ritira/ Simbolo del calcio femminile in Italia, ha vinto 7 scudetti (oggi 29 aprile 2025) - Sara Gama si ritira: l'ex capitano della nazionale ha deciso di smettere con il calcio giocato a 36 anni, in carriera ha vinto 16 trofei con i club. 🔗ilsussidiario.net