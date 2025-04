Sara Gama il calcio dice addio alla sua regina coraggiosa

Con una voce carica di emozione e una lettera d'addio che ha commosso tutto il mondo del calcio, Sara Gama ha annunciato il suo ritiro. A 36 anni, la capitana della Juventus Women e storica leader della Nazionale italiana dice basta. Ma lo fa da vincente, lasciando in eredità un percorso ricco di.

Calcio femminile: annuncia il ritiro Sara Gama - Una delle atlete che hanno rappresentato di più in questo Nuovo Millennio il calcio femminile in Italia. Finisce un’era in casa azzurra: ha annunciato infatti il ritiro a fine stagione Sara Gama, all’età di 36 anni. Il difensore centrale ha debuttato nel lontano 2006 in maglia azzurra, fino ad arrivare alle 135 presenze con sette reti ed ovviamente ad indossare più e più volte la fascia da capitano. 🔗oasport.it

Sara Gama si ritira: “Una vita piena grazie al calcio” - Torino, 28 aprile 2025 – Sara Gama dice addio al calcio: l’annuncio è arrivato attraverso i canali social della 36enne giocatrice di Trieste. “Oggi quel pallone lo calcio e lo lascio andare. Con orgoglio, con gratitudine, con il cuore pieno: è il mio addio al calcio giocato. L’amore per questo sport resta con me per sempre” dice in un lungo videomessaggio dove ripercorre le tappe della sua carriera cominciata a Trieste e passata anche da Brescia e Paris Saint Germain, oltre al lunghissimo trascorso con l’azzurro della Nazionale italiana. 🔗sport.quotidiano.net

Ritiro Sara Gama, l’emozionante lettera d’addio: «La Juve ha realizzato i miei sogni. Lascio il calcio giocato con questo messaggio» - di Redazione JuventusNews24Ritiro Sara Gama, l’emozionante lettera d’addio al calcio giocato: cosa ha scritto la capitana della Juventus Women Sara Gama dice addio al calcio giocato: è ufficiale il ritiro della capitana della Juventus Women. Dopo l’ultimo Scudetto conquistato con il club bianconero, la calciatrice ha annunciato la sua decisione attraverso la seguente lettera. LETTERA GAMA – «Tutto è iniziato a Trieste. 🔗juventusnews24.com

