Sapete quando finirà L’Isola dei Famosi 2025? La data della finale vi lascerà senza parole

L'Isola dei Famosi 2025 è pronta a salpare e quest'anno promette colpi di scena fin dalla prima puntata. La macchina del reality di Canale 5 si è rimessa in moto e tutto è ormai pronto: la nuova conduttrice Veronica Gentili è stata ufficialmente annunciata, accanto a lei ci sarà una veterana della TV come Simona Ventura, mentre dall'Honduras Pierpaolo Pretelli racconterà in diretta le gesta dei naufraghi.Ma la vera sorpresa riguarda la durata dello show: una finale annunciata per metà luglio, in piena estate, mai così tardi nella storia del programma. Una scelta che ha spiazzato i fan più attenti e che cambia del tutto le carte in tavola rispetto alle passate edizioni.L'Isola dei Famosi 2025 quando inizia e quando finisce? Ecco le dateL'avventura inizierà ufficialmente mercoledì 7 maggio 2025, con la prima puntata in prima serata su Canale 5.

