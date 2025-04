Sanzioni ai locali e sicurezza stradale | due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

Sanzioni a negozi e locali e due patenti ritirate. Nel corso degli scorsi fine settimana, la Polizia Locale di Cervia ha intensificato i controlli sul territorio al fine di garantire la sicurezza di turisti e residenti. Da venerdì 18 a domenica 27 aprile, il personale di servizio, sia di ruolo. 🔗 Ravennatoday.it - Sanzioni ai locali e sicurezza stradale: due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza a negozi ee due. Nel corso degli scorsi fine settimana, la Polizia Locale di Cervia ha intensificato i controlli sul territorio al fine di garantire ladi turisti e residenti. Da venerdì 18 a domenica 27 aprile, il personale di servizio, sia di ruolo. 🔗 Ravennatoday.it

