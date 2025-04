Santo Romano ucciso per una scarpa sporca la rabbia del fratello dopo la sentenza | ‘Ti devo decapitare’

ucciso Santo Romano, 19 anni, con un colpo al petto dopo una lite per una scarpa sporcata. Il verdetto è arrivato a Napoli, dove il tribunale per i minorenni ha inflitto una pena superiore alla richiesta del PM. Nonostante ciò, i familiari della vittima hanno reagito con rabbia e dolore. Filomena Di Mare, madre della vittima, ha urlato all'uscita del tribunale. "La giustizia ha fallito di nuovo, è uno schifo: per questo i minorenni continuano ad ammazzare". Ad attenderla c'era una folla di amici e parenti – 'L'Esercito di Santo ' – la stava attendendo. Il fratello del ragazzo ucciso, Antonio, non ha saputo trattenersi: già alla lettura del dispositivo in aula ha rivolto parole violente sia al 17enne che ha sparato, sia alla sua famiglia.

