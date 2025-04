Santanchè | Intitolare una via di Milano a Ramelli sarebbe giusto

SantanchèMilano – Intitolare una via o una piazza di Milano a Sergio Ramelli, giovane del Fronte della gioventù ucciso 50 anni fa, "sarebbe una cosa buona e giusta perché sarebbe un superamento dell'odio" e vorrebbe dire "riconoscere il coraggio delle idee di una appartenenza politica che non per questo bisogna ammazzare". Così la ministra del Turismo Daniela Santanchè a margine di un evento organizzato al Palazzo Lombardia di Milano in memoria di Ramelli.Sulle contestazioni organizzate contro la decisione di alcuni Comuni di dedicare una via o una piazza a Ramelli, Santanchè ha aggiunto che si tratta di "un grande dispiacere" perché "bisognerebbe studiare quel periodo di storia che è stato pieno di odio e di sangue, in modo tale che non si riviva più".L'articolo Santanchè: "Intitolare una via di Milano a Ramelli sarebbe giusto" L'Opinionista.

Milano-Cortina, Santanchè: la nuova pista da bob attirerà il turismo - Cortina, 28 mar. (askanews) -"La nuova pista da bob di Cortina diventerà un posto iconico, un altro punto importante d'attrazione del turismo. È una promozione dell'Italia e di Cortina e delle nostre Dolomiti nel mondo, perché di questa pista ne parlerà tutto il mondo. Insomma, sono molto orgogliosa". Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, dopo aver visitato a Cortina l'infrastruttura realizzata in vista delle Olimpiadi invernali del 2026. 🔗liberoquotidiano.it

Milano, 50 anni dalla morte di Sergio Ramelli. Santanchè: “Sbagliato commemorarlo con saluti romani” - Il 29 aprile del 2025 ricorrono i 50 anni dalla morte a Milano di Sergio Ramelli, lo studente 18enne militante del Fronte della Gioventù che morì nel 1975 dopo l’aggressione da parte di un gruppo di militanti della sinistra extraparlamentare legati ad Avanguardia Operaia. Per l’occasione, si è tenuto un evento commemorativo in Regione Lombardia, al quale ha partecipato anche la ministra del Turismo, Daniela Santanchè. 🔗lapresse.it

Riunioni con gli 007 nella sede di Equalize a Milano e indagini senza scrupoli sui vertici dello Stato. E spunta anche il nome di Santanchè nei dossier di Pazzali - Milano, 17 marzo 2025 – Sono un miscuglio di aspetti oscuri e di nomi tirati in ballo, anche pesanti, i verbali dell'ex superpoliziotto Carmine Gallo, morto il 9 marzo per infarto, e dell'hacker Nunzio Samuele Calamucci, ai domiciliari da cinque mesi. C'erano "uomini dei servizi segreti" che frequentavano gli uffici della Equalize, un "carabiniere" che avrebbe chiamato Enrico Pazzali, titolare dell'agenzia investigativa finita nel ciclone delle indagini, per chiedergli come era fatta "casa La Russa". 🔗ilgiorno.it

