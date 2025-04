Sant’Agnello | Interventi di riqualificazione su tutto il territorio comunale

Interventi di riqualificazione su tutto il territorio comunale di Sant'Agnello. «Stiamo arrivando man mano in tutti i punti in cui, nel tempo, si è accumulata la necessità di lavori, dalle frazioni al centro del paese – dichiarano congiuntamente il Sindaco Antonino Coppola e l'Assessore ai Lavori pubblici Corrado Fattorusso – C'è sempre tanto da fare, soprattutto per quanto riguarda il rifacimento del manto stradale e i marciapiedi. Ogni intervento è una buona occasione, inoltre, per incrementare o innestare per la prima volta nuovo verde, per dare attenzione non solo alla sicurezza e al decoro urbano, ma anche e soprattutto al benessere dei cittadini». 🔗 Conclusi i lavori di rifacimento del manto stradale a Via la Rocca, Via Maiano Vecchia e nella parte superiore di Via Cepano. Procedono i lavori ai marciapiedi su via Mariano Lauro. Su Via Aniello Balsamo terminata la posa del binder asfalto per la riapertura della strada

Sant’Agnello, interventi di riqualificazione su tutto il territorio comunale - Tempo di lettura: 3 minutiContinuano gli interventi di riqualificazione su tutto il territorio comunale di Sant’Agnello. “Stiamo arrivando man mano in tutti i punti in cui, nel tempo, si è accumulata la necessità di lavori, dalle frazioni al centro del paese – dichiarano congiuntamente il Sindaco Antonino Coppola e l’Assessore ai Lavori pubblici Corrado Fattorusso – C’è sempre tanto da fare, soprattutto per quanto riguarda il rifacimento del manto stradale e i marciapiedi. 🔗anteprima24.it

Sant’Agnello: Lavori di riqualificazione lungo via A. Balsamo e via M. Lauro. Nuovi asfalti e marciapiedi - Nuove alberature, pavimentazioni e adeguamento per diversamente abili Oggi, Mercoledì 19 marzo prenderanno il via i lavori relativi al manto stradale e ai marciapiedi lungo via A. Balsamo e via Mariano Lauro, nell’ambito degli interventi di riqualificazione in corso su tutto il territorio del Comune di Sant’Agnello. «Su Via Aniello Balsamo, da poco dopo l’intersezione con il Corso Italia al tratto sottostante il ponte della Circumvesuviana, da anni si ravvisava la necessità di raccordare le quote – dichiarano congiuntamente il Sindaco Antonino Coppola e l’Assessore ai Lavori ... 🔗puntomagazine.it

Sant’Agnello diventa ‘Comune Cardioprotetto”: 5 defibrillatori pubblici sul Comune - Tempo di lettura: 3 minutiSabato 22 marzo 2025 si terrà la presentazione ufficiale del progetto “Sant’Agnello, Comune cardioprotetto” con una prima parte informativa alle 16:30 in Sala Consiliare e, a seguire, una seconda parte pratica, con dimostrazione di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione su manichino avanzato, in Piazza Matteotti. «Lo scopo del progetto “Sant’Agnello, Comune cardioprotetto” – spiega il Sindaco Antonino Coppola – è diffondere la cultura del primo soccorso in situazioni di emergenza, installare sul suolo pubblico DAE semiautomatici adeguatamente segnalati e ... 🔗anteprima24.it

Sant’Agnello, interventi di riqualificazione su tutto il territorio comunale: i lavori conclusi e in corso - Continuano gli interventi di riqualificazione su tutto il territorio comunale di Sant’Agnello. «Stiamo arrivando man mano in tutti i punti in cui, nel tempo, ... 🔗msn.com

Sant’Agnello. Interventi per la pulizia della spiaggia di Caterina - La spiaggia di Caterina di Sant’Agnello si prepara ad accogliere i bagnanti in vista della nuova stagione estiva. “Procedono i lavori di bonifica, livellamento e risistemazione dell’arenile e pulizia ... 🔗sorrentopress.it