Santa Paolina celebra la Giornata della Terra un evento per riscoprire il valore della natura

Giornata della Terra, un appuntamento atteso da grandi e piccoli all’insegna del rispetto per l’ambiente, della convivialità e della scoperta del territorio. L’evento si terr domenica 11 maggio, a partire dalle ore 9:00 presso l’anfiteatro. 🔗 Avellinotoday.it - Santa Paolina celebra la Giornata della Terra, un evento per riscoprire il valore della natura Torna anche quest’anno, per la sua terza edizione, la, un appuntamento atteso da grandi e piccoli all’insegna del rispetto per l’ambiente,convivialità escoperta del territorio. L’si terr domenica 11 maggio, a partire dalle ore 9:00 presso l’anfiteatro. 🔗 Avellinotoday.it

