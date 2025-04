Sansepolcro verso la promozione | decisiva la sfida contro Umbertide

Sansepolcro riesce sempre ad uscire bene dopo aver passato le sofferenze. Anche domenica, quando ha rimediato dallo 0-2 al 2-2 contro la Pietralunghese e al 95' la diretta inseguitrice Angelana ha fallito il calcio di rigore che l'avrebbe riportata a un solo punto dai bianconeri. Tutto immutato, con un paio di novità: il Cannara che esce di scena per il primato e la Narnese che vi rientra. A 90 minuti dall'epilogo dell'Eccellenza umbra, Sansepolcro a +3 sulla coppia Angelana-Narnese. La squadra di Armillei farà visita a una Umbertide affamata di punti per evitare la retrocessione diretta, la Narnese sarà impegnata a Tavernelle e l'Angelana riceverà l'Ellera. A parità di punti, la promozione verrà decisa dallo spareggio, ma non è da escludere nemmeno un primato a tre; nel caso, lo spareggio sarebbe fra Sansepolcro e Narnese. 🔗 Sport.quotidiano.net

Campionato Eccellenza girone umbro: i ragazzi di Armillei in trasferta allo stadio Giommoni affrontano il Castiglione del Lago. Sansepolcro, continua il sogno della promozione - Il Sansepolcro si rituffa oggi nel campionato: nella 24esima giornata di Eccellenza i bianconeri capolisti sono di scena in riva al Trasimeno, dove affrontano il Castiglione del Lago di mister Gualtiero Machi, formazione impelagata in piena zona play-out ma che all’andata espugnò in rimonta il Buitoni, l’unica quest’anno che finora è riuscita a farlo. "Sono sincero, giocammo in maniera poco intelligente – ammette il tecnico Armillei – cosa che non dovrà assolutamente accadere al ritorno, perché se vogliamo mantenere le nostre ambizioni di promozione questa è una partita da vincere". 🔗sport.quotidiano.net

Sassuolo vicino alla promozione: vittoria decisiva contro il Modena - Gli scettici possono rimettere in fresco lo champagne che avevano tolto dal frigo una settimana fa. Gli scaramantici facciano invece quello che credono. Per gli uni e per gli altri oggi sarà un giorno lunghissimo, in attesa della gara del ‘Martelli’ di Mantova, dove se lo Spezia non vince regala la promozione ai neroverdi. Che al Braglia, dopo lo stop di Palermo, hanno fatto quello che avevano sempre fatto in stagione, ovvero vinto. 🔗sport.quotidiano.net

San Zaccaria verso la promozione in Terza Categoria, Lugo travolgente nel girone B - Giornata di recupero in Terza: ora mancano due giornate al termine della stagione regolare e nel girone A è vicino alla promozione il San Zaccaria che vince 1-0 in casa del Giovecca grazie alla 18ª rete in campionato di Nicola Montanari Gatti (foto). Così restano 6 punti di vantaggio sulla Camerlona (3-1 in casa del Lectron) con lo scontro diretto in programma dopo la sosta pasquale. Nel girone B cade in casa 2-3 (col Biancanigo) la Real Voltanese e lascia via libera al Lugo, travolgente a Porto Corsini: 6-0 grazie anche ad una doppietta di Giacomo Lolli. 🔗ilrestodelcarlino.it

Eccellenza umbra: Sansepolcro a un passo dal titolo, sfida decisiva contro Pietralunghese - Il Sansepolcro può chiudere il campionato con una vittoria contro la Pietralunghese, ancora in corsa per i playoff. 🔗msn.com

Sansepolcro sfida decisiva contro Olympia Thyrus: formazione e assenze chiave - Testa e cuore per il Sansepolcro allo stadio Laureti di Terni in quella che – a tre giornate dalla fine - ha tutta l’aria di essere una domenica più decisiva che mai. L’Olympia Thyrus San Valentino, ... 🔗sport.quotidiano.net

