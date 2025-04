Sanità le Asl ?sotto tutela? | Monitoraggio mensile di spese e investimenti

Sanità in Puglia, infatti, stabilisce che sarà la Giunta,. Quotidianodipuglia.it - Sanità, le Asl ?sotto tutela?: «Monitoraggio mensile di spese e investimenti» Leggi su Quotidianodipuglia.it Se non è un commissariamento delle Asl poco ci manca. La delibera che stanzia 81 milioni per coprire il disavanzo dellain Puglia, infatti, stabilisce che sarà la Giunta,.

Sanità, liste d’attesa bloccate. L’Asl attiva i percorsi di tutela - Tempi lunghi per importanti accertamenti medici nel pubblico? Vediamo come si può fare, da analisi di ultimi casi (con proteste) emersi. La signora Alessandra Sabatini, che vive nell’Empolese, afferma di essere stata inserita in una lista d’attesa che si sta rivelando molto lunga: "Io ho necessità di risolvere quanto prima una situazione molto delicata – scrive la nostra lettrice – e sino ad oggi ritengo di essere stata curata non adeguatamente". 🔗lanazione.it

Sanità: accordo tra Asl Toscana Sud Est e Asl Toscana Centro per facilitare l’accesso ai servizi nelle aree di confine - Siglato oggi un nuovo accordo tra l’Asl Toscana Sud Est e l’Asl Toscana Centro per potenziare la collaborazione sanitaria nelle zone di confine. L’intesa, firmata presso l’Auditorium dell’ospedale Santa Maria Annunziata alla presenza del Presidente della Regione Eugenio Giani e dell’Assessore alla Salute Simone Bezzini, coinvolge 26 Comuni delle aree Val d’Elsa e Valdarno, con un bacino complessivo di oltre 350. 🔗lortica.it

Sanita’: al via dall’8 marzo a Roma la “Carovana del Giubileo” per tutela salute donne - Parte il 8 marzo la “Carovana del Giubileo”, un progetto volto a rafforzare l’inclusione sociale e la tutela della salute femminile. Con il patrocinio del Dicastero per l’evangelizzazione per il Giubileo 2025, l’iniziativa unirà la Komen Italia, Roma Capitale, la Città Metropolitana di Roma, l’ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola e il Policlinico Gemelli in un impegno comune. La scelta di avviare il programma l’8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna e del Giubileo del mondo del volontariato, è significativa per la Komen Italia. 🔗romadailynews.it

