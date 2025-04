Sanità Giuliano UGL | OSS figura confinata in un angolo Non esistono lavoratori di serie B la politica deve intervenire

figura essenziale ed insostituibile della piramide della Sanità italiana. Tante buone intenzioni, si parlava anche della possibilità di dichiarare usurante la professione, a cui però non è stato dato alcun riscontro. 🔗 UGL Salute rilancia l’appello: “Riprendere il percorso iniziato nel 2021 per il riconoscimento giuridico e professionale degli OSS, oggi dimenticati e schiacciati da carichi insostenibili”“E’ passato del tempo da quando, era il 2021, la senatrice Paola Boldrini cercò attraverso un DDL di far ottenere agli OSS quei diritti e quella dignità ancora oggi negati. Non essendo schiavi di alcun pregiudizio politico salutammo con soddisfazione quello che immaginavamo potesse essere l’inizio di un cammino che portasse alla luce, garantendo definizione e valorizzazione del ruolo che prevedesse anche una formazione continua e di alta qualità, unaessenziale ed insostituibile della piramide dellaitaliana. Tante buone intenzioni, si parlava anche della possibilità di dichiarare usurante la professione, a cui però non è stato dato alcun riscontro. 🔗 Puntomagazine.it

