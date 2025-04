Sanità Cgil e Uil | Condizioni di lavoro disastrose risposte o sciopero

Cgil e Uil Fpl, l’assessore alla Sanità e il direttore generale del Dipartimento Salute in merito allo stato di agitazione aperto dalle due sigle sindacali che hanno parlato di: "disastrose Condizioni di lavoro nel comparto tra carenza. 🔗 Genovatoday.it - Sanità, Cgil e Uil: "Condizioni di lavoro disastrose, risposte o sciopero" Lunedì 28 aprile si è svolto un incontro tra i sindacati Fpe Uil Fpl, l’assessore allae il direttore generale del Dipartimento Salute in merito allo stato di agitazione aperto dalle due sigle sindacali che hanno parlato di: "dinel comparto tra carenza. 🔗 Genovatoday.it

Sanita’: Cgil-Uil, su indennita’ pronto soccorso Lazio proclamata agitazione - Sciopero annunciato per l’indennità dei lavoratori nei pronto soccorso del Lazio. I sindacati nel Lazio hanno dichiarato lo stato di agitazione riguardante l’indennità dei dipendenti dei pronto soccorso della regione. Secondo quanto riportato in una nota di Fp Cgil di Roma e Lazio e Uil Fpl di Roma e Lazio, la decisione unilaterale della direzione regionale del Lazio di sospendere gli accordi regolarmente sottoscritti ha causato un danno economico agli operatori del settore, senza una motivazione normativa chiara. 🔗romadailynews.it

Sanita’: Fp Cgil-Uil Fpl Roma e Lazio, presidente Rocca eroghi indennita’ pronto soccorso - La Regione Lazio, “senza alcuna giustificazione di merito, ha deciso di sospendere l’erogazione delle indennita’ di pronto soccorso prevista dall’attuale normativa. Un atto in netto contrasto con le dichiarazioni pubbliche del presidente Rocca, in cui ha sottolineato la necessita’ di aumentare i salari del personale del servizio sanitario pubblico, adeguandoli al costo della vita e valorizzandone le professionalita’, e, soprattutto, in contrasto con l’accordo sottoscritto l 16 dicembre scorso tra la Regione Lazio e tutte le organizzazioni sindacali rappresentative, alcune delle quali, oggi, ... 🔗romadailynews.it

Contratto sanità: Cgil, Uil e Nursing Up bloccano ancora gli aumenti - Fallito il tavolo all’Aran. La Cisl: “Danneggiati oltre 700mila lavoratori, unendo le due tornate di rinnovi sarebbero 300 euro in più in busta paga”. Nursind: “Chiediamo a governo e Regioni di distribuire le risorse stanziate in manovra” 🔗ilgiornale.it

