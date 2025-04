Sangue senza confini è accordo Intesa tra le Avis per le donazioni

donazioni oltre il confine. Grazie all'accordo siglato tra Avis provinciale di Pesaro e Urbino e Avis provinciale di Rimini, presentato ieri al Mississippi di Gabicce Mare, il dono del Sangue per le associazioni comunali al confine tra l'Emilia-Romagna e le Marche potrà varcare i limiti territoriali. L'iniziativa prevede che i donatori delle Avis marchigiane di confine possano compiere la donazione del Sangue anche presso i centri di raccolta della provincia di Rimini e contribuire così a promuovere il messaggio di altruismo del dono di Sangue intero e di plasma secondo i valori di solidarietà, gratuità, partecipazione sociale e civile, a contributo e tutela del diritto alla salute, che sono alla base di questa buona pratica legata al sostegno alla vita. Grazie all'accordo per i donatori marchigiani sarà possibile fare riferimento all'organizzazione dell'associazione riminese e avere l'opportunità di effettuare le donazioni con continuità, superando così le attuali difficoltà riscontrate nell'esercizio di questa attività di volontariato.

