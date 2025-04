Sandra fugge con Giovannino traffici internazionali e indagini autonome su Zerilli

Sandra si trova costretta a fuggire insieme al piccolo Giovannino e, nell'interesse della sua sicurezza, ha deliberatamente scelto di non rivelare, nemmeno a Maria, il luogo in cui si rifugia. Intrighi e traffici internazionali Nel frattempo, don Luciano prosegue implacabilmente le proprie attività legate a traffici internazionali, orchestrati con abilità dal medesimo Lombardo. Maria, supportata .

Maria Corleone 2, anticipazioni seconda puntata del 6 maggio: Maria vuole farsi giustizia, Sandra scappa con Giovannino - Le anticipazioni della seconda puntata di Maria Corleone 2, in onda martedì 6 maggio alle ore 21:20 su Canale5. La trama del nuovo episodio della serie tv con Rosa Diletta Rossi, Alessandro Fella e Vittorio Magazzù. Maria vuole farsi giustizia da sola con Tony Zerilli.Continua a leggere 🔗fanpage.it

