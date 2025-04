Sanchez | blackout indaghiamo su cause

Sanchez nel nuovo aggiornamento sulla situazione alla rete elettrica, che è stata ripristinata al 50%. Sanchez ha confermato che gli "specialisti" continuano a indagare le cause "ancora da determinare" del blackout ed ha ribadito che non si "esclude nessuna ipotesi, nessuna possibilità" Leggi su Servizitelevideo.rai.it 0.11 "Non è mai accaduta la scomparsa improvvisa di 15 gigawatt di potenza in un periodo così breve,che ha provocato una caduta allo zero del sistema elettrico" nella penisola iberica. Lo ha spiegato il presidente spagnolonel nuovo aggiornamento sulla situazione alla rete elettrica, che è stata ripristinata al 50%.ha confermato che gli "specialisti" continuano a indagare le"ancora da determinare" deled ha ribadito che non si "esclude nessuna ipotesi, nessuna possibilità"

