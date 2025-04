San Vincenzo celebra il grande basket giovanile con il Trofeo Franco Sabatini

Santorna are iltoscano con la nuova edizione del “”, in programma mercoledì 30 aprile e giovedì 1° maggio. Quasi 50 ragazzi Under14, selezionati in tutta la Toscana dal Responsabile Tecnico Territoriale Massimo Chiarello, si daranno appuntamento al PalaGiovani per rendere omaggio alla memoria dello storico dirigente fiorentino, scomparso nel 2020.(Foto FIP Toscana)Il torneo, organizzato dalla FIP Toscana, vuole infatti ricordare, protagonista deltoscano come atleta e dirigente, dalla Congre Firenze al Ponterosso Firenze (con cui raggiunse la Serie A negli anni ’80), fino ai recenti incarichi federali alla guida dell’Ufficio Gare regionale e dei Centri Tecnici Federali.Istituito nel 2021, l’appuntamento è stato concepito come un quadrangolare all’italiana, senza l’assegnazione di una classifica finale, ma con l’obiettivo di offrire ai partecipanti un’opportunità di crescita e confronto a livello regionale, al termine di una due giorni che coniuga sport, passione e memoria. 🔗 Corrieretoscano.it