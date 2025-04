San Pietro in Vincoli festeggia la salvezza nel campionato di Promozione

Pietro in Vincoli ha festeggiato la salvezza con una giornata di anticipo. Era questo l'ultimo verdetto che interessava le rappresentanti della nostra provincia nel campionato di Promozione. La formazione di mister Delmastio, tredicesima in classifica, è salita a quota 37 e – in chiave playout – è diventata irraggiungibile dal Forlimpopoli, che insegue a -3. In caso di arrivo a pari punti, lo Spiv è infatti in vantaggio negli scontri diretti, vinti entrambi (2-1 all'andata in trasferta e 3-1 al ritorno). L'unico pericolo potrebbe arrivare dalla riattivazione del meccanismo del playout, ma le 2 squadre teoricamente in grado di insidiare i verdeblu – ovvero Bellariva ed Edelweiss – domenica prossima giocheranno l'un contro l'altra, rendendo in ogni caso impossibile riportare a -6 il distacco della sedicesima classificata.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Campionato di Promozione: San Pietro in Vincoli e Sparta Castel Bolognese in lotta per la salvezza - Il campionato di Promozione, propone per domani le gare della giornata n.32. Al termine della ‘stagione regolare’ mancano 3 turni. San Pietro in Vincoli e Sparta Castel Bolognese sono in pole position per conquistare la salvezza diretta, ma non possono permettersi passi falsi. Cervia United-Forlimpopoli. Cinque gare di fila senza vittorie (4 pareggi e un ko) hanno frenato i gialloblù. La formazione di mister Montanari, che dovrà rinunciare allo squalificato Tisselli, ha l’obiettivo di chiudere la stagione nei piani alti, conservando il 5° posto a quota 51. 🔗sport.quotidiano.net

Il Vaticano “spiega” la sorpresa del Papa a San Pietro: “Era a Santa Marta, ha espresso un desiderio” - Migliora papa Francesco, che “è stato contento di incontrare le persone”, fa sapere la sala stampa vaticana spiegando che Bergoglio ieri stava facendo una passeggiata a Santa Marta "quando ha espresso il desiderio di andare a pregare in basilica". Il bollettino sulle condizioni di salute e gli aggiornamenti sulla sua presenza ai riti di Pasqua. 🔗fanpage.it

Il Papa sorprende di nuovo: “blitz” a San Pietro. La restauratrice spiazzata dal saluto: «Ho la mano fredda» - Nuovo blitz a sorpresa del Papa nella Basilica di San Pietro, dopo l’arrivo di domenica scorsa in occasione della messa del Giubileo degli Ammalati. È accaduto intorno alle 12.40 quando il Pontefice si è fatto accompagnare in basilica per verificare di persona il restauro dei monumenti funebri dei pontefici Paolo III e Urbano VIII, che sarà presentato domani in Vaticano. Poi si è recato sulla tomba di Pio X. 🔗secoloditalia.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

